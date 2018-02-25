مذكرة من الديمقراطيين الأمريكيين بشأن

2018/02/25 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي عن التحقيقات الرسمية في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 في مذكرة حزبية، صدرت أمس السبت 24 فبراير/ شباط.

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