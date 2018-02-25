ابتكار عين صناعية تحاكي البشرية

2018/02/25 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، وتحديدا كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، في ابتكار عينا صناعية مرنة يمكن التحكم بها، لضبط درجة ضبابية الصورة والتركيز على الصورة والاستيغماتيزم وتغيير مجال الرؤية.

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