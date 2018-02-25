أرسنال يسعى لإحراز كأس رابطة الأندية الإنكليزية لثالث مرة

2018/02/25 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسنال يسعى لإحراز كأس رابطة الأندية الإنكليزية لثالث مرةلندن – يوفر الفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية الأحد، الفرصة لأرسنال لإنقاذ موسمه، لكنه قد يعزّز أيضا الصورة الذهنية عند منتقدين يقولون إنه فريق لا يحرز إلاّ ألقاب الكؤوس فقط.يقف أرسنال بين الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولقبه الأول في إنكلترا، عندما يلتقيان الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية على ملعب ويمبلي في لندن.وبرغم ذلك، استبعد مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق، تكهنات حول حقبة جديدة يهيمن عليها فريقه بدءا من لقب كأس الرابطة.ويخوض مانشستر سيتي اللقاء، وهو متوج نظريا بلقب الدوري، لابتعاده 16 نقطة عن مطارده وجاره مانشستر يونايتد بعد 27 مرحلة، وتأهله شبه المؤكد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق على أرض بازل السويسري 4 - صفر في ذهاب ثمن النهائي.لذلك، سيكون غوارديولا توّاقا لحمل لقبه الأول مع سيتي، ولو أنه في الدرجة الرابعة من حيث الأهمية، بعد دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس المحليين.وتابع غوارديولا الذي بلغ فريقه النهائي على حساب بريستول سيتي من الدرجة الثانية بفوزه عليه ذهابا وإيابا 2 - 1 و3 – 2 تواليا “عندما سأل الناس مطلع الموسم عمّا إذا كنا سنحرز أربع ألقاب، قلت سنحاول، لكن الفرق الكبرى لم تكن قادرة على القيام بذلك، ليفربول الكبير، يونايتد الكبير، أرسنال الكبير، تشلسي الكبير”.وستخلق خسارة سيتي خيبة أمل في الطرف الأزرق من مدينة مانشستر، خصوصا أن ذلك سيأتي بعد الخروج من الكأس أمام ويغان المتواضع.والتقى الفريقان ذهابا في الدوري عندما فاز سيتي 3 – 1 حملت توقيع دي بروين وأغويرو من ركلة جزاء وجيزوس، مقابل هدف لاكازيت، لكن أرسنال خرج فائزا من نصف نهائي الكأس الأخيرة 2 - 1 بعد تمديد الوقت.وأحرز سيتي اللقب أربع مرات آخرها في 2016، وأرسنال مرتين في 1987 و1993، فيما يملك ليفربول الرقم القياسي مع 8 ألقاب.ولم يحرز أرسنال لقب الدوري الممتاز لمدة 14 موسما، واحتل المركز الثاني مرة وحيدة خلال عقد كامل في 2016، وكان بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي البطل.وأنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الخامس، بينما يحتل الفريق حاليا بقيادة الفرنسي آرسين فينغر المركز السادس في الترتيب قبل مواجهة سيتي المتصدر في نهائي كأس الرابطة الأحد.

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