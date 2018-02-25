اعتقال متهم بمبايعة

2018/02/25 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الموريتانية، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط، شابا متهما بمبايعة تنظيم "داعش" في مدينة نواذيبو أقصى شمال البلاد.

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