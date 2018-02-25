الأحد 25 شباط 2018 م (9 جمادى الآخرة 1439 هـ)


اللجنة الأولمبية الدولية ترفض رفع الإيقاف عن الرياضيين الروس
2018/02/25 | 06:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت الناطقة باسم اللجنة الأولمبية الدولية للشؤون القانونية، نيكول هويفيرتس، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط، رفض اللجنة رفع الإيقاف عن الرياضيين الروس بعد أن أقرت بوجود لديهم حالات انتهاك لقواعد المنشطات في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.

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