مسئولين في برشلونة يعتقدون ان ديمبلي لم يكن الخيار المناسب

2018/02/25 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – اشار الصحفي تشافيي اوكومبوس احد اشهر صحفيين اقليم كتالونيا ان بعض مسئولين برشلونة يروا انهم تسرعوا في مسألة التعاقد مع ديمبلي و انه لم يكن الخيار المناسب لتدعيم الفريق، كذلك اكد ان برشلونة لا يستبعد بيع اللاعب في الصيف القادم .

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