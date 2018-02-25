الأحد 25 شباط 2018 م (9 جمادى الآخرة 1439 هـ)


مسئولين في برشلونة يعتقدون ان ديمبلي لم يكن الخيار المناسب
2018/02/25 | 06:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اشار الصحفي تشافيي اوكومبوس احد اشهر صحفيين اقليم كتالونيا ان بعض مسئولين برشلونة يروا انهم تسرعوا في مسألة التعاقد مع ديمبلي و انه لم يكن الخيار المناسب لتدعيم الفريق، كذلك اكد ان برشلونة لا يستبعد بيع اللاعب في الصيف القادم .

sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/02/hihi2-2018-02-25_02-54-50_433826-200x114
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسئولين في برشلونة يعتقدون ان ديمبلي لم يكن الخيار المناسب) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسئولين في برشلونة يعتقدون ان ديمبلي لم يكن الخيار المناسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ حاكم دبي يعلن عن وظيفة بمليون درهم
⋙ اكتشف الحياة في كل ما حولك... الخطوة الخامسة نحو التنوير الروحي
⋙ ترتيب هدافي كأس خادم الحرمين | غياب تام لنجوم العام الماضي، ووجوه جديدة تتصدر القائمة
⋙ اللجنة الأولمبية الدولية ترفض رفع الإيقاف عن الرياضيين الروس
⋙ اعتقال متهم بمبايعة "داعش" في موريتانيا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - شاهد أهداف مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي
⋙ فيديو| رئيس وزراء كندا “نسي نفسه” ودخل في وصلة رقص هنديّة أثارت غضب الكنديين!!
⋙ بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد