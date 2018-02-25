ترتيب هدافي كأس خادم الحرمين | غياب تام لنجوم العام الماضي، ووجوه جديدة تتصدر القائمة

2018/02/25 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم العديد من المفاجآت، ليس فقط على الصعيد الجماعي مثل خروج الهلال من القادسية في دور الـ16، أو خروج النصر على يد الباطن من ربع النهائي، بل على الصعيد الفردي والتهديفي أيضاً.

أنهى السوري عمر خريبين مهاجم الزعيم نسخة العام الماضي من المسابقة وهو في صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، وذلك بعد صراع قوي مع مواطنه عمر السومة مهاجم الأهلي، والذي أنهى ثانياً بفارق هدفاً واحداً فقط.

غاب الإسمان البارزان عن صدارة القائمة هذا الموسم بسبب كثرة إصابتهما، واحتل المراكز الأولى وجوه جديدة سنستعرضهم لكم في هذه التقرير.



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جدول ترتيب هدافي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018

يتصدر جابر البيشي لاعب نادي الثقبة جدول ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، ويليه زميله عبد الله البيشي برصيد 4 أهداف، وفي المركز الثالث يأتي محمد ناصر الحسينان، سلمان المؤشر، فيصل المطيري ومحمد الصيعري برصيد 3 أهدافٍ لكلٍ منهم.

جدول ترتيب هدافي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018: الترتيب اللاعب الأهداف 1 جابر البيشي - الثقبة 5 2 عبد الله البيشي - الثقبة 4 =3 محمد ناصر الحسينان - الرياض 3 =3 سلمان المؤشر - الأهلي 3 =3 فيصل المطيري - الزلفي 3 =3 محمد الصيعري - الاتفاق 3 =7 كارلوس فييانويفا - الاتحاد 2 =7 محمود كهربا - الاتحاد 2 =7 روني فرنانديز - الفيحاء 2 =7 سعود علي الزهراني - الباحة 2 =7 طارق العواد - الخلود 2 =7 محمد السهلاوي - النصر 2 =7 هارون عيسى - الوطني 2 =7 مازن فلاتة - الأنصار 2 =7 جوناثان بينيتيز - الباطن 2 =7 إيوانيس فيتفاتزيديس - الأهلي 2 =7 روجيريو كوتينيو - الفيصلي 2 =7 محمد الخميس - الخلود 2 =7 مشاري المطيري - البدائع 2 =7 إيلتون - القادسية 2 =7 محمد الحمداني - المزاحمية 2 =7 سعد السلولي - الاتفاق 2 =7 مؤمن زكريا - الأهلي 2 =7 أحمد السحيباني - البدائع 2 =7 طلال الحربي - الثقبة 2

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