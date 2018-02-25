الأحد 25 شباط 2018 م (9 جمادى الآخرة 1439 هـ)


حاكم دبي يعلن عن وظيفة بمليون درهم
2018/02/25 | 06:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حاكم دبي يعلن عن وظيفة بمليون درهمأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي عن وظيفة بمكافأة تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي.ونشر بن راشد إعلانا عبر حسابه في تويتر طلب فيه: "وظيفة صانع أمل، وجنسيته عربي، وغير محدد العمر، ويكون له تاريخ في العمل الخدمي والإنساني كما أن لديه نظرة إيجابية للحياة ويتقن لغة العطاء قراءة وكتابة". 

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