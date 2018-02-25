كوريا الجنوبية تعلن عن استعداد جارتها الشمالية للتفاوض مع واشنطن

2018/02/25 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، عن وفد كوريا الشمالية الذي التقاه اليوم على هامش اختتام أولمبياد بيونغ تشانغ، استعداده لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للرئاسة الكورية الجنوبية نشرته على حسابها على موقع "فيسبوك": "الوفد الكوري الشمالي أعلن عن استعداده للحوار مع الولايات المتحدة، كما أشار إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين الكوريتين في ذات الوقت، والعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وعقد اللقاء بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي- إن، والوفد الكوري الشمالي، اليوم الأحد في بيونغ تشانغ، واستمر لمدة ساعة، وقد وصل الوفد الكوري الشمالي صباح اليوم بمناسبة انتهاء الألعاب الأولمبية، وتستغرق الزيارة ثلاثة أيام، ويتكون الوفد من 8 أشخاص برئاسة رئيس إدارة الجبهة الموحدة لحزب العمال الكوري كيم يونغ تشول.



انتهى/خ.

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