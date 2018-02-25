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دعوة برلمانية بشأن العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة.. تعرف على تفاصيلها
2018/02/25 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، الحكومة الى احتساب العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة وا...

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