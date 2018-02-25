الأحد 25 شباط 2018 م (9 جمادى الآخرة 1439 هـ)


القوات الامنية تعتقل ستة مطلوبين وتدمر أنفاق سرية غربي الرمادي
2018/02/25 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر أمني في قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار، الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال ستة مطلوبين، فيما دمرت أنفاقًا سرية غربي مدينة الرمادي.

وذكر المصدر أن "القوات الأمنية -وبعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مطلوبين- نفذت عملية أمنية استباقية في مناطق مختلفة من قضاء راوة، غربي مدينة الرمادي"، مبينًا أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال ستة من المطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب واستهداف القوات الأمنية والمدنيين".

وأوضح المصدر أنه "تم نقل المعتقلين إلى أحد المراكز الأمنية القريبة من مكان الحادث للتحقيق معهم ومعرفة المزيد من التفاصيل عن اختباء بقية المطلوبين".

وتابع بأن "القوات الأمنية تمكنت أيضًا من ضبط مخبأ للأسلحة والذخائر، فضلًا عن تدمير ثلاث عجلات مشتبه بها وثلاثة أنفاق سرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تعتقل ستة مطلوبين وتدمر أنفاق سرية غربي الرمادي) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تعتقل ستة مطلوبين وتدمر أنفاق سرية غربي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).


كامل التفاصيل في: سكاي عراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش غربي كركوك.. فماذا وجد؟  
⋙ يونايتد يتغلب على تشيلسي بهدفين لهدف في الدوري الانكليزي
⋙ روحاني يهنئ بانتخاب رئيس جمهورية جنوب افريقيا الجديد
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي (2-1)
⋙ الحشد يدعو لإطلاق عمليات عسكرية “عاجلة” في كركوك لملاحقة فلول “داعش”
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي (2-1)
⋙ فيديو: التعادل يحسم الجولة الاولى لقمة أولد ترافورد
⋙ بالصور : وزير الداخلية يصطحب السفير السعودي في جولة بأحد مولات بغداد
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد