القوات الامنية تعتقل ستة مطلوبين وتدمر أنفاق سرية غربي الرمادي

2018/02/25 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار، الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال ستة مطلوبين، فيما دمرت أنفاقًا سرية غربي مدينة الرمادي.

وذكر المصدر أن "القوات الأمنية -وبعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مطلوبين- نفذت عملية أمنية استباقية في مناطق مختلفة من قضاء راوة، غربي مدينة الرمادي"، مبينًا أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال ستة من المطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب واستهداف القوات الأمنية والمدنيين".

وأوضح المصدر أنه "تم نقل المعتقلين إلى أحد المراكز الأمنية القريبة من مكان الحادث للتحقيق معهم ومعرفة المزيد من التفاصيل عن اختباء بقية المطلوبين".

وتابع بأن "القوات الأمنية تمكنت أيضًا من ضبط مخبأ للأسلحة والذخائر، فضلًا عن تدمير ثلاث عجلات مشتبه بها وثلاثة أنفاق سرية".

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