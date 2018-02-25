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تعرّف على قمصان فريقي الزوراء والجيش السوري في مباراة الغد الآسيوية
2018/02/25 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد…

أقيم, الأحد, المؤتمر الفني لمباراة الزوراء الجيش السوري ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الاسيوي والتي يستضيفها ملعب الاهلي القطري.

واتفق الجهازان الفنيان العراقي والسوري على كافة الأمور الادارية وموعد وصول الفريقين للملعب ولباس الفريقين.

وسيرتدي فريق الزوراء اللون الأبيض الكامل, فيا يرتدي الحارس الأسود الكامل.

بدوره, سيرتدي الجيش السوري الاحمر الكامل الموشح بالاسود على ان يرتدي الحارس الاصفر الكامل.

انتهى / 25 ط

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