2018/02/25 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الطيران المدني تضع خطة متكاملة لموسم الصيف المقبل

25/02/2018 17:59:00 PM | عدد القراءات : 12

واع/بغداد/م.ا

اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، وضع خطة عمل متكاملة لموسم الطيران في الصيف المقبل بعد ارتفاع معدل الرحلات الى ما يقرب 120 رحلة .





وذكر مدير عام سلطة الطيران المدني في وزارة النقل، عباس عمران في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)ان "الطيران المدني وضع خطة عمل متكاملة لموسم الطيران في الصيف المقبل بعد ارتفاع معدل الرحلات الى ما يقرب 120 رحلة"، مشيرا الى ان "الخطة تمت مناقشتها مع مدراء الاقسام الرئيسية لسلطة الطيران المدني ومدراء خفر الطيران المدني وعمليات مطار بغداد الدولي ومستجدات العمل".





واضاف عمران، ان "تغيرا واضحا في عدد الرحلات الجوية في المطارات العراقية لا سيما في مطار بغداد الدولي وارتفاعها الملحوظ حيث يعد مطار بغداد الدولي بوابة المسافرين في حركة تنقلهم الى مختلف دول العالم"، مبينا انه "تم وضع خطة عمل متكاملة لمطار بغداد الدولي إستعدادا لموسم الصيف المقبل من خلال تقديم كافة الخدمات اللازمة للمسافرين القادمين والمغادرين منه ومعالجة بعض معوقات العمل".





واكد عمران ان "هناك متابعة من وزير النقل كاظم الحمامي لعمل مطار بغداد الدولي واشرافه المباشر على جميع الاعمال ومن ضمنها الصيانه الدورية للمدارج ضمن المواصفات المعتمدة حسب المواصفات القياسية لمنظمة الطيران الدولية lCAO".

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