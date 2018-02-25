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رأس سيدة في حقيبة سائح... وكاميرات المراقبة تفضح الجاني!
2018/02/25 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

تستجوب الشرطة اليابانية أميركيا بعد أن عثرت بحوزته على رأس سيدة يابانية داخل حقيبة في مسكن استأجره خلال ع...

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