إعلام الحشد: قواتنا شرعت بعمليات تفتيش شرقي سامراء

2018/02/25 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-02-25 الساعة 18:06 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

كشفت مديرية اعلام الحشد الشعبي، الاحد، أن قوات الحشد شرعت بعملية تفتيشية واسعة النطاق لثلاث مناطق شرقي مدينة سامراء.

وذكر بيان صادر عن الحشد، حصلت/موازين نيوز/ على نسخة منه، إن "قوات اللواء 313 في الحشد الشعبي شرعت، اليوم، بعملية تفتيش واسعة النطاق لمناطق بنات الحسن وعرب محمد الداحي وطويبة شرقي مدينة سامراء".

واوضح البيان، أن "العملية تأتي ضمن الخطط التي تقوم بتنفيذها قوات الحشد الشعبي ولواء 313 باستمرار في دهم وتفتيش المناطق الزراعية لمنع تسلسل الإرهابيين والبحث عن مطلوبين".يذكر أن قوات الحشد الشعبي برفقة القوات الأمنية المشتركة، تشرع بين الفينة والأخرى بعمليات تفتيش بحثاً عن خلايا داعش النائمة.انتهى29 /5أ

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