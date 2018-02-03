الأنواء الجوية : اجواء ممطرة خلال اليومين المقبلين

2018/02/25 | 18:24

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في محلية 25 فبراير, 2018 3 زيارة

بغداد/SNG- توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين اجواء ممطرة بدرجات حرارة صغرى دون العشر درجات.

وذكر بيان للهيئة ،ان “طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاثنين غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متفرقة، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا في اماكن متعددة منها، وغزيرة في الاقسام الشرقية منها، وسيكون طقس المنطقة الجنوبية غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متفرقة منها، بدرجات الحرارة الصغرى 7 مئوية والعظمى 21 مئوية”.

واضاف : اما طقس يوم الثلاثاء المقبل فسيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا و غائما احيانا، مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية، سيكون الطقس غائما، مع تساقط امطار خفيفة متفرقة”.

واوضح “تكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية لليوم السابق وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية”.

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