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احسان الشمري يكشف حقيقة ترشيحه للانتخابات البرلمانية المقبلة
2018/02/25 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احسان الشمري يكشف حقيقة ترشيحه للانتخابات البرلمانية المقبلة

بغداد/..

كشف رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، الأحد، حقيقة ترشيحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر اجراؤها في 12 ايار 2018.

وذكر الشمري لـ"عين العراق نيوز"، انه "ما نشر من انباء عن ترشحي للانتخابات البرلمانية المقبلة، غير صحيح، ولا توجد لدي أي نية لذلك".

واوضح ان "جميع القوائم الانتخابية في عموم العراق خلت من أسمي، كمرشح للانتخابات، فكيف ارشح واسمي غير مرسل الى مفوضية الانتخابات، ضمن المرشحين".

يذكر ان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا يفيد بترشح احسان الشمري للانتخابات التشريعية المقبلة.

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