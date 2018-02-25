الأحد 25 شباط 2018 م (9 جمادى الآخرة 1439 هـ)


اتفاق روسي فرنسي ألماني على تسريع
2018/02/25 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلال مكالمات هاتفية

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