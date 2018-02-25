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تفجير انتحاري يستهدف احد مقار الحشد الشعبي وسط كركوك
2018/02/25 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استهدف ارهابيون احد المقار الأمنية في محافظة كركوك دون معرفة حجم الخسائر الناجمة, وأوضحت مصادر امنية ان تنظيم داعش الإرهابي يستغل الثغرات هنا وهناك لتحقيق مآربه الاجرامية لضرب المدن والمحافظات العراقية بهدف زعزعة الامن الداخلي وكان اخرها التفجير الانتحاري الذي طال احد مقرات الحشد الشعبي في منطقة ساحة الطيران وسط كركوك.

يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي أعلن فيه مدير العلاقات والإعلام في قيادة شرطة كركوك العقيد أفراسياو كامل استشهاد عنصرين من شرطة حماية النفط العراقية واصابة ثالث جراء هجوم مسلح استهدف البئر ثلاثة واربعون بقرية إدريس خباز التابع لحقل خبازة النفطي في ناحية الملتقى جنوب غربي كركوك.

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