السفير التركي في الرياض: الأكراد يقومون بالتطهير العرقي ضد العرب والأرمن والترك شمالي سوريا

2018/02/25 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير التركي الجديد لدى المملكة العربية السعودية أردوغان كوك، إن الأكراد وأذرعهم العسكرية، يقومون بالتغيير الديمغرافي في الشمال السوري وخاصة بعفرين ومنبج وما حولها، كما يقومون بطرد العرب والأرمن والترك من ديارهم، وهنا لابد لنا من وقفه.

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