2018/02/25 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يهاجم الاسد ويصفه بـ”القاتل”

25 فبراير, 2018 | 6:31 م - عدد القراءات: 5 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

هاجم الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” اليوم الاحد، بتصريحات شديدة اللهجة نظيره السوري بشار الأسد واصفا إياه بـ”القاتل”.

وحمّل “أردوغان” في كلمة ألقاه اليوم أمام أنصار “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في ولاية غازي عنتاب جنوب البلاد، الرئيس السوري المسؤولية عن مقتل نحو مليونين من مواطني بلاده بالأسلحة التقليدية والكيميائية، معربا عن استغرابه من “وقوف العالم إلى جانب النظام السوري ودفاعه عن الأسد.

وشدد “أردوغان” على أن بلاده لم ولن تقف إلى جانب الظلم ولن تناصر الظالمين، بل لا تزال تدافع عن حقوق المظلومين وتعمل على نصرتهم.

إلى ذلك تطرق أردوغان إلى عملية “غصن الزيتون” التي تديرها القوات التركية بدعم من فصائل “الجيش السوري الحر” ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين السورية الحدودية، قائلا إن هذه العملية ستستمر حتى تطهير المنطقة بالكامل مما وصفه “التنظيمات الإرهابية.

وتوعد الزعيم التركي أن عملية “غصن الزيتون” ستعيد منطقة عفرين إلى أصحابها الحقيقيين كما جرى خلال عملية درع الفرات والتي استعاد الجيش التركي وحلفاؤه خلالها مدن الراعي وجرابلس والباب السورية الحدودية من تنظيم “داعش”.

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