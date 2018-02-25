أمنية نينوى تكشف عن اعتقال 80 عنصراً من “داعش” خلال الأسبوع الماضي في الموصل

2018/02/25 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ نينوى…

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد البياتي, الأحد, عن اعتقال 80 عنصراً من عصابات “داعش” الإجرامية والمتعاونين معهم خلال الأسابيع الماضية في الموصل.

وذكر البياتي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الجهد الاستخباري مكّن عناصرنا من اعتقال 80 ارهابيا من عصابات داعش الإجرامية في مناطق متعددة وسط الموصل في الأسبوع الماضي, فضلاً عن 170 شخصاً مشتبهاً بانتمائهم مع التنظيم الإجرامي”.

واوضح أن “التحقيق جارِ لغاية الآن مع المعتقلين عن طريق المراكز الأمنية, وتم إحالة أغلبهم إلى القضاء”.

وأوضح البياتي, أن “القيادات الأمنية والعسكرية اعتمدت في الفترة الأخيرة على الجهد الاستخباري وبالتعاون مع بلاغات سكان المدينة”, لافتاً إلى أن “المواطن الموصلي ترسخت في ذهنه ان مسؤولية الأمن من مسؤولية الجميع”.



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