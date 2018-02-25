2018/02/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر عسكري بالجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية قامت بإطلاق صاروخ "زلزال 2" على تجمع للجنود السعوديين في رقابة سقام بنجران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أنصار الله": إطلاق صاروخ "زلزال 2" على تجمع للجنود السعوديين بنجران) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أنصار الله": إطلاق صاروخ "زلزال 2" على تجمع للجنود السعوديين بنجران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).