الأحد 25 شباط 2018 م (9 جمادى الآخرة 1439 هـ)


2018/02/25 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مصدر عسكري بالجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية قامت بإطلاق صاروخ "زلزال 2" على تجمع للجنود السعوديين في رقابة سقام بنجران.

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