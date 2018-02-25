مرض السكري يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية

2018/02/25 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة]حذرت أحدث الأبحاث الطبية من أن تشخيص الإصابة بمرض السكري [النوع الثاني] في وقت مبكر من الحياة يعد مؤشرا على زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب لاحقاً.وتشير بيانات هذه الدراسة إلى أن التشخيص المبكر للسكر يمثل بنسبة 60% فرصاً أعلى لخطر الوفاة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، وكذلك ارتباطه بخطر أعلى بنسبة تصل إلى 30% من الوفاة بأي سبب آخر، على الرغم من انخفاض خطر الموت من السرطان.وتقول الدكتورة ديانا ماجليانو، رئيس قسم السكر ومختبرات صحة السكان بمعهد بيكر للقلب والسكر في ملبورن بأستراليا، إن مرض السكر النمط الثاني في مرحلة الشباب قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات.

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