العراق يشارك اعمال الدورة 37 لمجلس حقوق الانسان الدولي

2018/02/25 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصل وزير العدل حيدر الزاملي، الى العاصمة السويسرية جنيف لحضور اعمال الدورة {37} لمجلس حقوق الانسان الدولي.وأفاد بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مشاركة الزاملي في اعمال الدورة الحالي لمجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف ممثلا عن الحكومة العراقية تأتي لعرض ملف حقوق الانسان امام المجتمع الدولي لإيجاد الحلول اللازمة للازمات الناجمة عن الإرهاب".واوضح" كما سيناقش الزاملي تقديم الدعم اللازم للحكومة والنازحين والمساهمة في اعمار المدن المدمرة بعد تحريرها من سيطرة عصابات داعش الإرهابية".انتهى

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