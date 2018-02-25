مؤسسة النبأ ومراكز الدراسات التابعة لها تشارك بمهرجان النخيلة الثقافي الثاني

2018/02/25 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاج

شاركت مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام مع مراكز التنمية والبحوث والدراسات في كربلاء المقدسة بمهرجان النخيلة الثقافي بنسخته الثانية والذي إنطلقت فعالياته تحت شعار (حضارتنا تزدهر..عراقنا ينتصر).

وذكر مدير المؤسسة، الكاتب الصحافي علي الطالقاني، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، انه "من خلال مشاركتنا ضمن المهرجان نُحاول تحفيز المجتمعات من أجل إقامة المهرجانات والملتقيات الثقافية والفنية والأدبية كونها تُمثّل حاضر الشعوب وتأريخها، كذلك كون المهرجانات لها دور فعّال في التلاقي بين الثقافات والأفكار".

مضيفاً إنّ "مهرجان خان النخيلة الثقافي يُعتبر فرصة مهمّة في محافظة كربلاء المقدسة لمعرفة عادات وتقاليد وثقافة هذا المجتمع المعطاء الذي يزدخر ويفتخر بتراثه".

مشيراً الى إنّ "مهرجان النخيلة بات يُمثل تراثاً شعبياً يسعى للحفاظ على التراث كونه عامل جذب سياحي مُهم".

من جانبه بيّن مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، الدكتور خالد العرداوي انه، "شارك مركزنا في فعاليات مهرجان النخيلة الثقافي بدورته الثانية مع مجموعة من مراكز التنمية والبحوث والدراسات الإستراتيجية، حيث تضمّنت المشاركة بإقامة معرض لأهم نشاطات المركز خلال السنوات السابقة وكذلك معرض لإصدارات المركز من كتب وتقارير وأعداد مختلفة من مجلة الفرات والتي تمّ إهداء الكثير منها الى زائرين المعرض الخاص بالمركز".

يُذكر أنّ من بين المراكز المشاركة في المهرجان، مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات، مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية، ومركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات، إضافةّ الى مشاركة واسعة لمؤسسة النبأ بأقسامها الحوارية والإعلامية المتنوّعة وهي (ملتقى النبأ للحوار، شبكة النبأ المعلوماتية، وكالة النبأ للأخبار، صحيفة المختار).



انتهى/خ.

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