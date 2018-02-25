الجيش السوري يسيطر على مواقع استراتيجية في الغوطة الشرقية

2018/02/25 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشار المصدر الى أن "إحدى وحدات الجيش السوري المتمركزة في جوبر دمرت مساء السبت، عربة مفخخة حاولت المجموعات المسلحة إرسالها باتجاه مدينة دمشق".انتهىص .

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