الأحد 25 شباط 2018 م (9 جمادى الآخرة 1439 هـ)


الجيش السوري يسيطر على مواقع استراتيجية في الغوطة الشرقية
2018/02/25 | 18:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشار المصدر الى أن "إحدى وحدات الجيش السوري المتمركزة في جوبر دمرت مساء السبت، عربة مفخخة حاولت المجموعات المسلحة إرسالها باتجاه مدينة دمشق".انتهىص .

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