2018/02/25 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

افاد مصدر عسكري بالجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، الحوثيين، اليوم الاحد، إن القوة ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "أنصار الله": إطلاق صاروخ "زلزال 2" على تجمع للجنود السعوديين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "أنصار الله": إطلاق صاروخ "زلزال 2" على تجمع للجنود السعوديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).