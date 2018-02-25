تركيا: قرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة لن يؤثر على عملياتنا في عفرين

2018/02/25 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت تركيا اليوم الاحد، ان قرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة في سوريا لن يؤثر على العمليات العسكرية التي تشنها على عفرين.

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