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تركيا: قرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة لن يؤثر على عملياتنا في عفرين
2018/02/25 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت تركيا اليوم الاحد، ان قرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة في سوريا لن يؤثر على العمليات العسكرية التي تشنها على عفرين.

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