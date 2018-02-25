بالصور : وزير الداخلية يصطحب السفير السعودي في جولة بأحد مولات بغداد

2018/02/25 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25-02-2018 05:23 PM

اظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الاحد، وزير الداخلية قاسم الاعرجي، وهو يتجول مع السفير السعودي ببغداد عبدالعزيز الشمري في أحد مولات بغداد .

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