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بالصور : وزير الداخلية يصطحب السفير السعودي في جولة بأحد مولات بغداد
2018/02/25 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 25-02-2018 05:23 PM

اظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الاحد، وزير الداخلية قاسم الاعرجي، وهو يتجول مع السفير السعودي ببغداد عبدالعزيز الشمري في أحد مولات بغداد . 

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