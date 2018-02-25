2018/02/25 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تُضيف 8 مليون دولار لخزينة الدولة

بغداد /..



كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، عن إضافة إيرادات مالية قدرها 8 مليون دولار من وزارة النفط إلى خزينة الدولة ضمن إيرادات تصدير النفط للعام الماضي 2017.

وذكر نائب رئيس اللجنة حارث الحارثي لـ"عين العراق نيوز"، إن "مجلس النواب سيعمل على تغييرات كبيرة في موازنة 2018 بعد دخول إيرادات مالية قدرها 8 مليون دولار من تصدير النفط لعام 2017 الذي قامت به وزارة النفط".

واوضح أن "الموازنة ستشهد إيرادات مالية جديدة من خلال تسليم المنافذ الحدودية والمطارات من حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية".

واوضح أن "من خلال جلسات مجلس النواب المقبلة سيتم توزيع الأموال في موازنة 2018 حتى يتم شمول جميع شرائح الشعب من الموظفين والعاطلين عن العمل بتوفير الرواتب".



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