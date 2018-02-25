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عملية تفتيش واسعة النطاق للحشد الشعبي شرقي سامراء
2018/02/25 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عملية تفتيش واسعة النطاق للحشد الشعبي شرقي سامراء

25 فبراير, 2018 | 6:58 م   -   عدد القراءات: 5 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

شرعت قوات الحشد الشعبي اليوم الأحد، بعملية تفتيش واسعة النطاق لمناطق بنات الحسن وعرب محمد الداحي وطويبة شرقي مدينة سامراء جنوب محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إن قوات اللواء 313 في الحشد الشعبي شرعت، اليوم، بعملية تفتيش واسعة النطاق لمناطق بنات الحسن وعرب محمد الداحي وطويبة شرقي مدينة سامراء.

واوضح البيان أن العملية تأتي ضمن الخطط التي تقوم بتنفيذها قوات الحشد الشعبي ولواء 313 باستمرار في دهم وتفتيش المناطق الزراعية لمنع تسلسل الإرهابيين والبحث عن مطلوبين.

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