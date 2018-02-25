الحشد يدعو لإطلاق عمليات عسكرية “عاجلة” في كركوك لملاحقة فلول “داعش”

2018/02/25 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا -دعت قيادة الحشد الشعبي “المحور الشمالي”, الأحد, لإطلاق عملية عسكرية عاجلة في محافظة كركوك لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإجرامي, مشيرة إلى أن الحديث عن تواجد 2000 إرهابي على إطراف المحافظة مبالغ فيه.وذكر المتحدث باسم القيادة علي الحسيني في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، إن “الحشد الشعبي لديه معلومات بشان تواجد […]

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