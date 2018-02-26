فيصل عوض حسن - شَرْقُ اَلْسُّوْدَاْنِ وَمُثَلَّثُ حَمْدِيْ اَلْاِسْلَاْمَوِيْ ..!

2018/02/26 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن تَنَاوَلتُ كثيراً الرُؤية الإسْلَامَوِيَّة المعروفة بـ(مُثلَّث حمدي)، التي طَرَحوها في مُؤتمر قطاعهم الاقتصادي عام 2005، والتي حَصَروا فيها السُّودان في محورٍ ثلاثي يتكوَّن من (دنقلا، سِنَّار والأبيض)، واستبعدوا ما دون هذه المناطق! وهو أمرٌ رفضه غالبية أهل السُّودان، على اختلاف أقاليمهم واتجاهاتهم الفكريَّة والسياسيَّة والعقائديَّة، لأنَّه (يُؤسِّس) للعُنصُريَّة ويُشعل الفتنة والقَبَلِيَّة/الجَهَو......

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