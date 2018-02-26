الإثنين 26 شباط 2018 م (10 جمادى الآخرة 1439 هـ)


الحريري: لانريد أخذ سلاح حزب الله
2018/02/26 | 01:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط، بأن حكومته لا تريد أخذ سلاح حزب الله، وأنه يرى أن حزب الله لا يهوى حمل السلاح، فهو قام بمهمته ويتمنى أن تكون الدولة قوية، وأن يسلم السلاح بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

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