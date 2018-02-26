2018/02/26 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط، بأن حكومته لا تريد أخذ سلاح حزب الله، وأنه يرى أن حزب الله لا يهوى حمل السلاح، فهو قام بمهمته ويتمنى أن تكون الدولة قوية، وأن يسلم السلاح بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري: لانريد أخذ سلاح حزب الله) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري: لانريد أخذ سلاح حزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).