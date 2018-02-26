انطلاق فعاليات مصر تستطيع بابناء النيل من مدينة الاقصر

2018/02/26 | 01:32

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بدأت صباح الامس الأحد 25 فبراير/ شباط، فعاليات المؤتمر الثالث “مصر تستطيع بأبناء النيل”، بمدينة الأقصر في صعيد مصر.

وبدأ المؤتمر بعرض فيديو، لإنجازات مؤتمر مصر تستطيع، الأول والثاني، وأعقبته كلمة لمحافظ الأقصر محمد بدر، الذي رحب بالضيوف في محافظة الأقصر، متمنيا نجاح المؤتمر في دعم مصر ودفعها نحو التقدم والتنمية.من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، إن التوجه الحالي نحو دراسة البصمة المائية، واستهلاك المصريين من المياه، في الوجبات وفي تصنيع الأغذية، وهو ما يجب أن يتم دراسته ووضع حلول له.

واوضح: “هناك أزمات ومشكلات تواجهنا في توفير المياه للمواطنين”، مستعرضاً إمكانيات الدولة في هذا الشأن وما تبذله من جهد ومال لتوفير هذه الاحتياجات، وطموحات مصر وحدتها ٢٠٥٠ لوضع حلول نهائية لهذه الأزمات، وطرق الإدارة الرشيدة لتحقيق الأمن المائي”.

بدوره، قال اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه “من دواعي الاعتزاز أن تحتضن مصر مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، وأوجه التقدير لدور وزارة الهجرة للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر”، مؤكداً أن المؤتمر يظهر حرص الدولة على التواصل مع أبنائها في الخارج، والتعاون معهم لتحقيق التنمية لصالح المصريين، لتحقيق الاستفادة القصوى للأجيال القادمة.



ولفت العصار إلى أن وزارة الدولة للإنتاج الحربي تشارك في المؤتمر، وتسعى للاستفادة من خبرات هؤلاء العلماء المشاركين، في المجالات التي تستفيد منها الوزارة وتقدم منها خدماتها للجميع.

وذكرت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، تتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشارت إلى أن التفاعل بين أبناء الوطن بالداخل والخارج مهم جدا لتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أن كافة الكرات التي يحملها العلماء ستعمل عليها الدولة لتكون هناك نتائج ملموسة.

ودعت مكرم العلماء إلى ضرورة تقديم المعلومات والملفات العلمية بشكل مبسط ليتمكن المواطن البسيط من استيعابه والتفاعل معه.

وألقى وزير البيئة خالد فهمي، كلمة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وجه فيها التحية العلماء والوزراء المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل.

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