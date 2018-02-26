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نقل 4 أشخاص في حالة حرجة إلى مستشفيات ليستر عقب الانفجار
2018/02/26 | 02:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نقل أربعة أشخاص إلى مستشفيات مدينة" ليستر" وسط إنجلترا، عقب الانفجار الذي وقع في متجر ومنزل، وجاء ذلك وفقا لممثلو المستشفيات في المدينة أمس الأحد 25 فبراير/شباط.

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