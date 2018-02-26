(بالفيديو) باريس سان جيرمان يهزم مرسيليا بثلاثية

2018/02/26 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم باريس سان جرمان المتصدر مباراة الكلاسيكو مع ضيفه مرسيليا الثالث بفوزه عليه بثلاثية نظيفة الأحد في ختام المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم، لكنه خسر جهود نجمه البرازيلي نيمار الذي خرج مصابا في كاحله قبل 10 ايام من مواجهة مصيرية مع ريـال مدريد الاسباني.

وغرد سان جرمان بالتالي بعيدا في الصدارة برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة عن موناكو بطل الموسم الماضي وصاحب المركز الثاني الذي كان سقط في فخ التعادل مع مضيفه تولوز 3-3 السبت.

وتجمد رصيد مرسيليا الثالث عند 55 نقطة، بفارق خمس نقاط امام ليون الرابع الذي كان واصل نتائجه المخيبة بتعادله مع ضيفه سانت اتيان 1-1 اليوم ايضا.

ويتواجه سان جرمان ومرسيليا مجدداً الأربعاء في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وكان سان جرمان افلت من الخسارة امام مرسيليا في 22 تشرين الاول/اكتوبر في المرحلة العاشرة، اذ سجل له هدافه التاريخي الاوروغوياني ادينسون كافاني التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع من المباراة التي طرد فيها نيمار قبل نهايتها بثلاث دقائق.

وهو الفوز الثاني لفريق العاصمة الفرنسية بعد ان تغلب على ستراسبورغ 5-2 في المرحلة الماضية، وذلك عقب خسارته امام ريال مدريد 1-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.



ويلتقي الفريقان في باريس ايابا في السابع من اذار/مارس.

وشارك نيمار، اغلى لاعب في العالم، اساسيا في تشكيلة سان جرمان برغم غيابه عن التدريبات الجمعة بسبب المرض، لكنه خرج من الملعب على حمالة قبل عشر دقائق من نهاية المباراة بسبب التواء في الكاحل الايمن.

وعاد المهاجم الشاب كيلبان مبابي الى التشكيلة بعد ان غاب عن المباراة السابقة امام ستراسبورغ بسبب الايقاف، ليكمل ثلاثي الهجوم الى جانب نيمار وكافاني.

ودفع المدرب الاسباني اوناي ايمري بالارجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو بدلا من الايطالي ماركو فيراتي الغائب بسبب الام في عضلات البطن.

كما شارك لاعب الوسط لاسانا ديارا المنتقل اليه الشهر الماضي، وسبق له ان لعب في صفوف مرسيليا بالذات بين صيف 2015 وشباط/فبراير 2017.

لم يتأخر سان جرمان في افتتاح التسجيل وتحديدا في الدقيقة العاشرة، حين مرر البرازيلي داني الفيش كرة الى داخل المنطقة فشل المدافع جوردان امافي في ابعادها فحضرها عن طريق الخطأ الى مبابي الذي سددها بيسراه في الزاوية اليسرى للمرمى.

واوضح أصحاب الأرض الهدف الثاني حين مرر ادريان رابيو كرة من الجهة اليسرى الى نيمار في وسط المنطقة فأكملها البرازيلي لكنها ارتطمت بقدم المدافع البرتغالي رولاندو وتابعت طريقها نحو الشباك في الدقيقة 27.

وكاد نيمار يضيف الهدف الثالث من كرة من نحو 25 مترا مرت قريبة من القائم الايسر قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الاول.

كانت محاولات مرسيليا على مرمى الحارس الفونس اريولا قليلة ومنها كرة قوية سددها ديميتري بايت علت العارضة بقليل في الوقت الضائع.

واوضح سان جرمان الهدف الثالث بعد مجهود فردي لنيمار الذي سار بالكرة في الجهة اليسرى برغم مقايضة أكثر من لاعب قبل أن يمررها إلى كافاني الذي استقبلها ثم وضعها في الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 55.

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