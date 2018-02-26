نيمار يتعرض لإصابة خطيرة

2018/02/26 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعرض نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، لإصابة خطيرة، اضطر على أثرها للخروج من الملعب محمولا على نقالة، قبل نهاية مباراة فريقه مع مارسيليا في كلاسيكو فرنسا بعشر دقائق.

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وجاءت الإصابة دون أي احتكاك مع لاعبي الخصم، حيث شعر نيمار بالألم وهو يحاول افتكاك كرة من مدافع مارسيليا، لكنه فجأة سقط على الأرض وبدأ بالبكاء من شدة الألم.وعلى ما يبدو فإن الإصابة في أوتار الركبة أو الرباط الصليبي، وقد تتسبب بغيابه لفترة طويلة عن الملاعب، وعدم مشاركته في لقاء الإياب المقرر مع باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

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