الإثنين 26 شباط 2018 م (10 جمادى الآخرة 1439 هـ)


لايتفوق على نيمار سوى دي بروين
2018/02/26 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – واصل البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان تألقه مع الفريق الباريسي بعدما تمكن من المساهمة في الفوز بثلاثية امام مارسيليا بفضل تمريراته الحاسمة ليصل بذلك للاسيست رقم 13 في الدوري هذا الموسم ولايتفوق عليه في دوريات اوروبا الخمس الكبرى سوى دي بروين صاحب الـ14 اسيست .

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