جاري نيفيل يهاجم لاعبو أرسنال ويصفهم بالمتخاذلين

2018/02/26 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى جاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق والمحلل الرياضي الحالي، اللوم على لاعبي أرسنال ووصفهم بضعيفي الشخصية، عقب خسارتهم لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي.

وتوج مانشستر سيتي بالبطولة بعد فوزه على أرسنال بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب ويمبلي.

وذكر نيفيل في تصريحات على قناة سكاي سبورت: "كان يجب ان يكون مستافي أقوي من ذلك في كرة الهدف الأول الذي سجله أجويرو، إنه مدافع مثير للشفقة".

وأكمل: "أنا لا أريد الحديث عن لاعبي أرسنال، خاصة آرون رامسي وتشاكا، لقد خذلوا جمهورهم بشكل كبير".

وتعرض لاعبو أرسنال إلى هجوم كبير من الجمهور، بعد الأداء الباهت الذي ظهروا به في اللقاء.





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