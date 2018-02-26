الإثنين 26 شباط 2018 م (10 جمادى الآخرة 1439 هـ)


2018/02/26 | 02:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنتج شركة "هيكلر آند كوخ" الألمانية مسدس يحمل اسم "بي - 11"، يمكن للقوات الخاصة استخدامه في ضرب أهدافها تحت الماء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بي - 11"... مسدس القوات الخاصة في 11 دولة (فيديو وصور)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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