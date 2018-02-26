2018/02/26 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتج شركة "هيكلر آند كوخ" الألمانية مسدس يحمل اسم "بي - 11"، يمكن للقوات الخاصة استخدامه في ضرب أهدافها تحت الماء.

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