بالفيديو... أهداف أتلتيكو مدريد وإشبيلية 5 - 2

2018/02/26 | 03:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ساحقا على مضيفه إشبيلية، أمس الأحد 25 فبراير/شباط، بخمسة أهداف مقابل هدفين فقط على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك ضمن مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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