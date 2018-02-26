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بالفيديو... أهداف أتلتيكو مدريد وإشبيلية 5 - 2
2018/02/26 | 03:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ساحقا على مضيفه إشبيلية، أمس الأحد 25 فبراير/شباط، بخمسة أهداف مقابل هدفين فقط على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك ضمن مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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