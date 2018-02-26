ايمرى : متفائل بعودة نيمار

2018/02/26 | 03:10

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هاي كورة – تحدث المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان اوناي إيمري انه متفائل بشأن عودة نيمار من الاصابة قبل لقاء ريال مدريد، حيث قال : ” لو كان عليّ تحديد التشكيلة لمواجهة ريال مدريد فسأقول لكم بأن نيمار قد يتواجد ، نحن متفائلون بشأنه “.

و يذكر ان النجم البرازيلي كان قد تعرض لإلتواء في الكاحل و التشخيصى المبدئ له تمزق في اربطة القدم قد تبعده عن لقاء الإياب امام ريال مدريد والذي سيلعب بعد 9 ايام .

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