الشرطة البريطانية: لا دليل على علاقة انفجار ليستر بالإرهاب

2018/02/26 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة البريطانية، أمس الأحد إنها لم تجد مؤشرا إلى الآن على أن انفجارا دمر متجرا ومنزلا في مدينة ليستر بوسط بريطانيا مرتبط بالإرهاب.

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