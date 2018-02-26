2018/02/26 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسام غانم - شاعر سوري

محمومة ٌ شفتاي..

محمومةٌ يداي..

كنبيذ فرنسيّ

مشتعلٌ نبضهُ

على حواف الكاس..

ودمي مرهقٌ جداً

كهذا المساءِ الماطرِ

فوقَ مزارعِ النخيلِ

المتراميةِ الأطراف ِ

في جزيرتي عينيكِ

وفي حنايا صدركِ

المُشتَعلِ الأنفاسٔ...

وانا والطريقُ المتعرجةُ

بين منحنياتِ تضاريسكِ

كعاشقين تحتَ المطرِ

يمشيان مُبلّلين ِ

ويداهما ببعضهما

في تحدٍ لبردِ كانون

ولهذا الإفلاسِ العاطفيّ

الزاربِ من عيونِ النّاسٔ...

وهذا الليلُ الغريبُ

يسرجُ صهوةَ سكونِه

على سُهادِ عينيكِ

فترتعشُ الأشجارُ

وتخضّرُ فجأةً أعوادُها

وتٔقرعُ لصوتِك

الآهاتُ و الأجراسٔ..

محمومةٌ قبلاتيَ

ورسولُ الشوقِ بيننا

كمِجمَرِ حطب ٍمحمومٍ

فقولي لي كيف أوقّعٔ

على دفاترِ جلنارِ

واشتعالِ حمرتكِ

وكيف لي أن أسكِتَ

وأزجرَ طفولةَ

ذلك الإحساسٔ..

وكيف أسكّن ُ

صُداعَ القلبِ إلا بكِ

وكيفَ لي

أن أُقنعَ الحلمَ

ألّا يلبسَك ِ

وانتِ وحُلمي

بذاتِ درجةِ اللونِ

والطولِ والعرضِ

و نفس ِالمقاس....

فنامي كالعطر

فوقَ ياقةِ قميصي

واسكني ياصغيرتي

في محارةِ قلبي

كحبّةِ الألماس..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((( أنفاس ))) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((( أنفاس ))) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).