🔴 ميلان يفعلها للمرة الأولى منذ 7 أعوام

2018/02/26 | 04:10

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هاي كورة – تمكن نادي أيه سي ميلان من تحقيق فوز غالي على مضيفه روما في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأولمبيكو في إطار مباريات الجولة الـ من الدوري الإيطالي، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الروسينيري على الجيالوروسي ببطولة الكالتشيو في مباراة تقام خارج السان سييرو.

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