مان سيتي يحقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية بثلاثية في مرمى أرسنال

2018/02/26 | 04:10

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حقق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا أول لقب له كمدير فني في منافسات كرة القدم الإنجليزية بعدما تلاعب فريقه مان سيتي بالأرسنال في مباراة نهائي كأس رابطة اللاعبين المحترفين وحقق فوزا عريضا بثلاثة أهداف نظيفة.وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، تفوقا مبكرا لسيتي بهدف سجله الأرجنتيني سيرغيو أغويرو في الدقيقة 18 من انطلاق المباراة.وفي الشوط الثاني، عزز المدافع فينسينت كومباني بالهدف الثاني لمانشستر سيتي لينهار الأرسنال تماما ويقبل بالأمر الواقع وسط سيطرة شبه تامة من مانشستر سيتي.ولم يتأخر سيتي طويلا حيث أضاف الإسباني دافيد سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 65 لتصبح بقية دقائق المباراة عبارة عن احتفال مستمر للاعبي سيتي ومشجعي الفريق بالفوز بثالث لقب لهذه البطولة خلال أخر 5 مواسم.

وبعد المباراة قال غوارديولا "إنه فوز هام ونحن سعداء به جدا وأود أن أهنيء أعضاء الفريق والجماهير فهذا اللقب لمانشستر سيتي وليس لي فقط".وبهذه النتيجة خسر ارسنال نهائي البطولة 6مرات، وهي البطولة الوحيدة التي لم يتمكن أرسين فينغر المدير الفني للفريق من تحقيقها في انجلترا.ويعتبر سيتي قد حسم إلى حد كبير بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميير ليغ) كما ينافس بقوة في بطولة دوري أبطال اوروبا وامامه فرصة لتحقيق اللقبين ليحقق الفوز بثلاثة ألقاب في موسم واحد حيث ودع الفريق البطولة الرابعة المتاحة وهي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم الأسبوع الماضي أمام ويغان.

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