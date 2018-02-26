قوات هادي تصد هجومين لـ

2018/02/26 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة البيضاء وسط اليمن بالتزامن مع مواجهات أخرى في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

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