الإثنين 26 شباط 2018 م (10 جمادى الآخرة 1439 هـ)


قوات هادي تصد هجومين لـ
2018/02/26 | 04:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة البيضاء وسط اليمن بالتزامن مع مواجهات أخرى في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات هادي تصد هجومين لـ"أنصار الله" في البيضاء ومأرب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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