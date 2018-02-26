طبل الوالي

2018/02/26 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفاء البياتي

الانتخابات العراقية على الابواب وتذكرت حادثه من التاريخ ويقال ان هناك والي كان معتدآ بنفسه لا يهتم لرعيته لكنه يهتم بالتفاصيل الشكليه ومنها عندما كان يريد أن يخرج لارجاء الاماره وخاصه السوق الكبير للاماره يصطحب معه عدد من نقاري الطبول لكي يعرف الرعيه في الولايه ان الوالي قادم وعليهم تحيته والهتاف له وهو الذي لم ينفعهم يوما فكانت الرعيه تتثاقل بالالتفات للوالي ولا تستجيب للطبول وكان الوالي يتذمر ويأمر حرسه بتنبيه الرعيه بذلك فكانت حجج الرعيه ان الطبل صوته لايسمع وهو صغير وغير فعال وغيرها من الاعذار لكن بالحقيقه ان الرعيه لا تهتم للوالي المنصرف عنهم بالضرائب وجمع الاموال ففي كل مره يرجع الوالي غاضب جدا من رعيته فارسل على وزيره الاول وكان مشهودآ له بالحكمه ونظافه اليد والقلب وطلب منه صنع طبل كبير جدا جدا ليسمعه جميع من في الولايه مهما كان بعيدا فأجاب الوزير ان هذا العمل يكلف كثيرآ من الاموال فقال له الوالي خزينه الولايه مفتوحه وخزائن قصري معها وبدء الوزير يعمل بصمت والوالي يسأل متى ينتهي العمل! لانه قرر ان لايخرج الى السوق والولايه الا بعد انجاز الطبل الكبير وفي كل مره يطلب الوزير المزيد من الاموال حتى استنزف اموال الوالي الشخصيه والتي جمعها من الضرائب...

طال الوقت عليه فغضب الوالي جدا الا ان الوزير طمنه ان رقبته تحت المحك اذا لم يكن العمل يستحق هذي الاموال وهذا الوقت وحان الوقت!!!!!

والوالي على احر من الجمر وخرج موكب الوالي وحرسه الى ارجاء الولايه وهو متشوق لرؤيه الطبل لكنه لم يراه وكل مره يسأل الوزير اين الطبل؟ لا اسمع صوته؟ لكن الوزير يقول بكياسه وهدوء سترى النتائج مولاي ....

وفعلا اينما مر الوالي تجد الناس تصفق وتلوح للوالي وتهتف باسمه الى ان وصل للسوق فلم يستطيع الدخول من شده حماس الناس!!!لكن الوالي لم يسمع لحد الان صوت الطبل الكبير وبعد انتهاء الجوله سأل الوالي وزيره اين الطبل؟؟؟ فأجاب ليس هناك طبل؟؟؟ فدهش الوالي وبادر للسؤال التالي اين الاموال فاجاب الوزير الحكيم عندما كنت اسحب منك الاموال كنت انفقها على الفقراء والمحتاجين واقول لهم انها من الوالي واعالج المرضى وارمم الابنيه المتساقطه وقللت الضرائب واعفي ممن لم يستطيع ان يدفع وبنيت الحمامات والمشافي في ارجاء الولايه حتى لم يكن هناك فقيرا واحدا في الولايه لذلك احبك شعبك وحياك التحيه التي تستحقها ...فالطبل الحقيقي يكمن بمساعده الرعيه والانصراف لاهتماماتهم والسهر على راحتهم...

انتهت حكايتنا ونبدا بحكايه جماعتنا اصحاب الكساء وتافههي مابعد الغيره عندما يذهب اي مسؤول الى مقابله بعض المتزلفين تنحر الذبائح وتوزع الاموال للموالين وينشد الشعراء المتزلفين للمسؤول في ولايه بطيخ وبعد كم يوم تصرف الملايين بل المليارات على الدعايه الانتخابيه والجيوش الالكترونيه والمواطن الفقير احق بهذي الاموال التي جمعت بوجه غير شرعي ولو كل ناهب بالبرلمان نزل الى مستوى شعبه وكل مسؤول فكر بالرعيه لما احتاج طبلا يجعل الناس تلتفت اليه فحب الناس والوقوف على احتياجاتهم هو الطبل الحقيقي وهو طريق الانصاف في دوله العدل الالهيه.....

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